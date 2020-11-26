Kuruluş Osman 35. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Targun Hatun'la Osman Bey...

Kuruluş Osman 35. bölümü ile 25 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara geldi. ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Nikola'nın akıbeti heyecanlı anlara neden oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in 'Bir kayı beyi varizsiz olmaz' diyerek Targun Hatun'la nikahlanmak istemesi damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman son bölüm sonrası 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in obaya getirdiği Targun Hatun'la nikahlanmak istemesi ve Lena Hatun'un Savcı Bey'i Osman Bey'e karşı doldurması dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...