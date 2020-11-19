Kuruluş Osman 34. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 34. bölümüyle 18 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Toya davet edilmeyen Osman Bey'in Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilmesi dikkat çekti. Targun Hatun'un obaya gelişi ise bu hafta dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. İşte, Kuruluş Osman 18 Kasım 34. bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

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KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar’a İstanbul’dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun’un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun’u kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt’e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

Savcı Bey, Geyhatu’nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan’ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul’un Bey’in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt’e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey’in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

Osman Bey’in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni geri alabilecek mi? Targun Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey’in beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 35. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 25 Kasım tarihli Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında çarpıcı anlar yaşandı. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı;