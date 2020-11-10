Kuruluş Osman 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Obaya dönen Osman Bey tutuklanacak mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman 11 Kasım tarihli 33. bölüm fragmanında Osman Bey'in obaya geri döndüğü anda Savcı Bey'in verdiği tepki dikkat çekti. Kulucahisar'dan dönen Osman Bey'in Geyhatu'ya oğlu Mönke'yi teslim etmesi ve kaleyi ele geçirmesi yeni bölüm fragmanına damga vuran diğer anlardan oldu. Peki, Osman Bey tutuklanacak mı? İşte, Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. ATV'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 11 Kasım tarihli yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in akıbeti merak konusu oldu. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü ile obadaki dengeleri değiştirecek. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 11 Kasım Çarşamba tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından dikkat çeken anlar yaşandı. İşte, o anlar;
''Osman Bey, Oba'ya döndüğü vakit tutuklanacaktır.''— atv (@atvcomtr) November 10, 2020
Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de.@Kurulusosmanatv #KuruluşOsman pic.twitter.com/BXp8r45ohm
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?
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