Kuruluş Osman 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Obaya dönen Osman Bey tutuklanacak mı?

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. ATV'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 11 Kasım tarihli yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in akıbeti merak konusu oldu. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü ile obadaki dengeleri değiştirecek. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 11 Kasım Çarşamba tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından dikkat çeken anlar yaşandı. İşte, o anlar;

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?