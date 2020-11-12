Kuruluş Osman 33. son bölüm kesintisiz izle: Kuruluş Osman son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 33. bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara geldi. ATV ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Aygül ve Selcan'ın obaya dönüşü obadaki dengeleri değiştirdi. Obada kılıçların çekilmesi Savcı Bey ve Osman Bey'in karşı karşıya gelmesi izleyenleri ekranlara kilitledi. İşte, Kuruluş Osman 11 Kasım 33. b bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

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KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 33. son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 18 Kasım tarihli Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in sözleri dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı;