Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölümde Gündüz Bey'e saldırı

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Bamsı Bey'in Osman Bey'le görüşmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve 32. bölümle ilgili ayrıntılar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanından görüntüler;

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

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