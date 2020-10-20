Kuruluş Osman 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölümde Ertuğrul Bey kimi seçecek?

Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi ekranlara geldi. İkinci sezon macerasına devam eden Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey'in obaya dönmesi ve babasıyla kavuşması heyecan yaratmıştı. Dizinin bu haftaki yeni bölüm fragmanında ise obada alp başlığı seçiminin yapılması merak uyandırdı. İşte, Kuruluş Osman 21 Ekim tarihli 30. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey ve ağabeyinin kavga etmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?