Kuruluş Osman 30. son bölüm kesintisiz ve full izle - Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 30. bölümüyle 21 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu haftaki yayınlanan son bölümünde Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola'nın yeni ordu kurma girişimleri heyecanlı anlara sahne oldu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul Bey'in Geyhatu'yu durdurmak için Savcı Bey'i görevlendirmesi ve Osman Bey'i saf dışı bırakması dikkat çekti. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 21 Ekim 30. son bölümün tamamı ve yeni bölüm özeti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey’le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun’un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey’le karşı karşıya gelir. ‘Uçan Ateş’in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar’ı Osman Bey’in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos’un planı ne? Yavlak Arslan’ın planı işleyecek mi? Geyhatu’nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. 28 Ekim tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in Geyhatu'yu durdurması için Savcı Bey'i görevlendirmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;