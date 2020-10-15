Kuruluş Osman 29. son bölüm full ve kesintisiz izle( 14 Ekim) - Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 29. bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın yeni sezon ikinci bölümünde uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos'un Kayı Obası'na gelmesi ve Osman Bey'in akıbeti çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 14 Ekim 29. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve yeni sezon ilk bölüm özeti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 29. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 30. yeni bölümü 29. bölümün ardından ekranlara geldi. 21 Ekim tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in obaya geri dönmesi dikkat çekti. Obada alp başlığı seçiminin yapılması ise merak dolu anlara neden oldu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;