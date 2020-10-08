Kuruluş Osman 28. son bölüm (yeni sezon) full ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman 29. yeni bölü fragmanı yayında!
Kuruluş Osman 28. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezon macerasına başladı. Kulucahisar Kalesi'nin fethiyle Bizans İmparatoru'nun Aya Nikola'yı devreye soktuğu Kuruluş Osman son bölümde Ertuğrul Bey'in obaya dönüşü heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Dizinin hemen ardından Kuruluş Osman 28. bölüm tam ve kesintisiz izleme linki yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman 28. bölüm full ve tam izleme linki ve Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Kuruluş Osman 28. bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın yeni sezon ilk bölümünde Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönmesi Osman Bey ve Alpleri'nin Bizans Ordusu'na kafa tutması ekranlara geldi. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 7 Ekim 28. son bölümü tam ve kesintisiz izleme linki ve yeni sezon ilk bölüm özeti.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE (YENİ SEZON) NELER OLDU?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman'ın 29. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 14 Ekim tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in babasıyla ilgili söylediği sözler dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;
"Er otağına kim yerleşecek karar veresin!"— atv (@atvcomtr) October 7, 2020
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de! #KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/Jn73s0RHTw
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