Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayında: Selcan Hatun obaya yapılan baskında ölecek mi? (17 Haziran)

Kayı Obası'na yapılan baskının ardından Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Savaşı kaybeden Moğollar'ın Sofia ile yaşadığı anlaşmazlık fragmana yansıdı. Kulucahisar Kalesi'ni ele geçiren Sofia'nın zulmüne son vermek için Osman Bey'in izleyeceği yol ve Kayı Obası'ndaki baskında yaralananların ölüp ölmeyeceği yeni bölümde netlik kazanacak. Kuruluş Osman 17 Haziran Çarşamba günü 26. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?