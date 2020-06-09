Kuruluş Osman 25. yeni bölüm 2. fragmanı izle (10 Haziran): Osman Bey ve Balgay karşı karşıya!

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yaşananların ardından Kuruluş Osman'da yeni bölüm fragmanı çarpıcı anlara neden oldu. Sofia ve Balgay'ın başarısız plandan sonra aralarının açıldığı anlar fragmana yansıdı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ise Hazal Hatun'un obadaki dengeleri nasıl değiştirdiği ortaya çıkacak. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Bala Hatun’la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası’nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak?