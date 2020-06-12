Kuruluş Osman 25. son bölüm kesintisiz ve tam izle: Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 25. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Son bölümde Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde çıkan karışıklık ekran başındakilere heyecan yaratmıştı. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde ise Göktuğ'un Osman Bey'lerin karşısına çıkmasıyle gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Kuruluş Osman 25. son bölümle ilgili ayrıntılar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.