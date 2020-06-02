Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı izle: Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü karışıyor!

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Özge Törer gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman 3 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında, Sofia'nın intikam yeminleri etmesi merak uyandırdı. Alişar'ın infaz edildiği son bölümün ardından, Osman Bey'in Moğollara karşı yapacağı hamleler yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 24. yeni bölüm 2. fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir.

Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?