Kuruluş Osman 24. son bölüm tam ve kesintisiz izle (4 Haziran): Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman bu hafta 24. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın 24. son bölümünde, Osman Bey'in uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişmesi heyecan yarattı. Dündar'ın eşi Hazal Hatun'un ise Osman Bey'e karşı nasıl planlar kuracağı ve Aygün Hatun'un akıbeti ise ilerleyen bölümlerle netleşecek. İşte, Kuruluş Osman 24. son bölüm izleme linki.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Bala Hatun’la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası’nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.