Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı izle: Osman Bey Alişar'ı öldürecek mi?

Geçtiğimiz hafta Osman Bey'in gördüğü rüyayla hürriyet mücadelesinin başladığı Kuruluş Osman'da yeni bölüm fragmanı çarpıcı anlara neden oldu. Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in hainlik yapan Alişar'ı derdest edip idam etmek için obaya getirmesi heyecanlı anları ekranlara getirdi. Bala Hatun'un vurulması ise merak dolu anlara neden oldu. Bala Hatun ve Alişar'ın akıbeti yeni bölümde yanıt bulacak. İşte, Kuruluş Osman 27 Mayıs tarihli 23. bölüm fragmanından görüntüler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 27 Mayıs Çarşamba tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanında Bala Hatun'un Aygül tarafından okla vurulması ve Alişar'ın idam için obaya getirilmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...