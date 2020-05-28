Kuruluş Osman 23. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Bala Hatun ile evlenen Osman Bey, gazayı başlatarak Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı obasına getirdi. Heyecanın giderek arttığı Kuruluş Osman'da Alişar'ın idam edilip edilmeyeceği gizemini korudu. Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs tarihli son bölümü sonrası yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanında ise çarpıcı anlar ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 23. son bölüm izleme linki...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 3 Haziran Çarşamba tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 24. bölüm fragmanında birleşen Türk obalarının devlet kuracağı sinyalleri verildi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...