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Televizyon
Haber Giriş: 28.05.2020 - 01:07,Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 23. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuruluş Osman 23. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 23. bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Alişar'ın Osman Bey tarafından yakalanıp obaya getirilmesinin damga vurduğu Kuruluş Osman 23. son bölümde, Osman Bey'in Moğollara karşı nasıl bir plan kuracağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 23. son bölümü ekranları başında izleyemeyenler, dizinin son bölümünü tam ve kesintisiz izlemek için araştırmalara başlarken, yeni bölüm fragmanı da internet üzerinden yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 23. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler...

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Bala Hatun ile evlenen Osman Bey, gazayı başlatarak Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı obasına getirdi. Heyecanın giderek arttığı Kuruluş Osman'da Alişar'ın idam edilip edilmeyeceği gizemini korudu. Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs tarihli son bölümü sonrası yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanında ise çarpıcı anlar ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 23. son bölüm izleme linki...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 3 Haziran Çarşamba tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 24. bölüm fragmanında birleşen Türk obalarının devlet kuracağı sinyalleri verildi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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