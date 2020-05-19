Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Osman Bey rüyasını Şeyh Edebali'ye anlatıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, bu hafta yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Heyecanın devam ettiği dizide, Osman Bey'in hasta yatağında gördüğü rüyayı Edebali'ye anlatması çarpıcı anların sinyallerini verdi. Balgay ve Dündar'ın akıbeti ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 22. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?