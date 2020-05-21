Kuruluş Osman 22. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Her hafta çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman, 22. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Osmanlı Devleti'nin kuruluş sinyalleri verildi. Osman Bey'in gördüğü rüyayı Şeyh Edebali'ye anlatması bu haftaya damga vurdu. Alişar'la evlenen Aygül'ün Osman Bey'den intikam almak için kuracağı plan izleyenleri meraklandırdı. Kuruluş Osman son bölüm sonrası yayınlanan fragmanda ise Osman Bey'in Bamsı ve Gündüz Bey'lere söylediği "Bir devlet kuracağız" sözleri dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman 22. son bölümle ilgili detaylar ve Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 27 Mayıs Çarşamba tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanında Bala Hatun'un Aygül tarafından okla vurulması dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...