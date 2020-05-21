Kuruluş Osman 22. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!
Kuruluş Osman 22. bölümü ile 20 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Osman Bey'in hasta yatağında gördüğü rüyanın heyecan yarattığı Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde, Şeyh Edebali'nin desteği ile tüm cepheye başlayan hürriyet mücadelesi çarpıcı anları ekranlara getirdi. Dündar Bey ve Alişar ittifakının nereye varacağı ise bu hafta merak uyandırdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve Kuruluş Osman 23 yeni bölüm fragmanından ilk kareler...
Her hafta çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman, 22. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Osmanlı Devleti'nin kuruluş sinyalleri verildi. Osman Bey'in gördüğü rüyayı Şeyh Edebali'ye anlatması bu haftaya damga vurdu. Alişar'la evlenen Aygül'ün Osman Bey'den intikam almak için kuracağı plan izleyenleri meraklandırdı. Kuruluş Osman son bölüm sonrası yayınlanan fragmanda ise Osman Bey'in Bamsı ve Gündüz Bey'lere söylediği "Bir devlet kuracağız" sözleri dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman 22. son bölümle ilgili detaylar ve Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
KURULUŞ OSMAN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 27 Mayıs Çarşamba tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanında Bala Hatun'un Aygül tarafından okla vurulması dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
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