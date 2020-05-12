Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Osman Bey ölüm kalım mücadelesi veriyor!
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs tarihli 21. bölümüne ilişkin yayınlanan fragmanında Moğollar'ın eline düşen Osman Bey'in darağacında sallanması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Dündar Bey'in sinsi plan kurarak, Gündüz beyleri tuzağa düşürdüğü fragmanda, Bamsı'nın Burçin tarafından vurulması, yeni bölümde heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. Peki, Bamsı ölüyor mu? İşte, Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
Geçtiğimiz hafta çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. ATV'de çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanıyla şaşırtıcı anlara damga vurdu. Osman Bey'in Balgay tarafından esir alınmasının merak uyandırdığı fragmanında, Bala Hatun'un Osman Bey'den vazgeçip geçmeyeceği Kuruluş Osman yeni bölümünde ortaya çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 13 Mayıs tarihli 21. yeni bölüm fragmanından görüntüler...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”
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