Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Osman Bey ölüm kalım mücadelesi veriyor!

Geçtiğimiz hafta çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. ATV'de çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanıyla şaşırtıcı anlara damga vurdu. Osman Bey'in Balgay tarafından esir alınmasının merak uyandırdığı fragmanında, Bala Hatun'un Osman Bey'den vazgeçip geçmeyeceği Kuruluş Osman yeni bölümünde ortaya çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 13 Mayıs tarihli 21. yeni bölüm fragmanından görüntüler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”