Kuruluş Osman 20. son bölüm kesintisiz izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Korona virüs tedbirleri nedeniyle birçok dizinin çekimine ara verilirken, sette alınan önlemlerle Kuruluş Osman izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman 20. bölümünde Prenses Adelfa'nın kurtulup kurtulmayacağı dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Yeni bölüm fragmanında ise Dündar Bey öldü mü? sorusu merak uyandırdı. İşte, Kuruluş Osman 6 Mayıs tarihli 20. bölümüyle ilgili detaylar ve Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 13 Mayıs tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 21. bölüm fragmanında Dündar'ın arabada getirilmesi ve Batur'un Osman Bey'e kılıç çekmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...