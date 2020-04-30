Kuruluş Osman 19. son bölüm kesintisiz izle - Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'de her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman bu hafta nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde, Osman Bey'in amcası Dündar Bey ile karşı karşıya gelmesi heyecanlı anlara neden oldu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında ise şaşırtıcı gelişmeler haftaya dizide heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde başka neler oldu? İşte, Kuruluş Osman 19. bölüm linki ve son bölümle ilgili bazı ipuçları...

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, . Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor.Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?