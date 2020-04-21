Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanında Osman Bey Balgay'la ittifak kuruyor - Yeni bölüm ne zaman?

Ekran macerasına kısa süreliğine ara veren Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile heyecan uyandırdı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın seyirci karşısına çıkan 18. yeni bölüm fragmanında, Gethatu'na karşı Osman Bey'in planlarını devreye sokması şaşırtıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Kuruluş Osman 18. yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtını araştıranlar için Kuruluş Osman fragmanı ve yeni bölüm tarihi.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman 18. bölümü ile 22 Nisan'da seyirci karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?