Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorusu, dizinin hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sevilen dizinin 17. bölümü sonrası ekranlara ara vermesinin ardından, yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Peki, Kuruluş Osman 18. yeni bölüm ne zaman? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve fragmanı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 22 Nisan Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?