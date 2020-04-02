Kuruluş Osman 17. bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman son bölüm izle
Kuruluş Osman 17. son bölümü ile 1 Nisan Çarşamba akşamı heyecanı anları ekranlara getirdi. Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde Moğol Bizans ittifakının kurulmaya çalışılması ve Osman Bey'in bu ittifakta gösterdiği karşı hamlesi çarpıcı gelişmeleri izleyici karşısına çıkardı. Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesi ise bu haftaki bölüme damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve Kuruluş Osman 17. bölümün özeti.
Her hafta ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman bu hafta 17. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 1 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Alişar'ın uç bölgesinde otoritesini kurmaya çalışması ve Moğol Bizans ittifakı şaşırtıcı anları ekranlara getirdi. Dizinin son bölümünü televizyonda takip edemeyenler ise, Kuruluş Osman 17. bölümle ilgili internette araştırma yapmaya başladı. İşte, Kuruluş Osman 17. bölümü özeti.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
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