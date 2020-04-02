Kuruluş Osman 17. bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman son bölüm izle

Her hafta ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman bu hafta 17. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 1 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Alişar'ın uç bölgesinde otoritesini kurmaya çalışması ve Moğol Bizans ittifakı şaşırtıcı anları ekranlara getirdi. Dizinin son bölümünü televizyonda takip edemeyenler ise, Kuruluş Osman 17. bölümle ilgili internette araştırma yapmaya başladı. İşte, Kuruluş Osman 17. bölümü özeti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?