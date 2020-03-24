Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle - Dündar Bey ve Batur öldü mü?
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 16. bölüm fragmanında, Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti heyecanlı anları ekranlara getirdi. Zöhre Hatun'la karşı karşıya gelen Osman Bey'in 'Cümle cihana duyurun. Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu.' sözleri Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Peki, Dündar Bey ve Batur öldü mü? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
Balgay'ın ve Moğollar'ın tuzağa düşürülmesiyle heyecanın arttığı Kuruluş Osman 25 Mart Çarşamba akşamı 16. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında çarpıcı anlar dikkat çekti. Özellikle Osman Bey'in Batur ve Dündar Bey'in ihanetinden dolayı Dündar Bey'i öldürdüğünü söylemesi çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. İşte, Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
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