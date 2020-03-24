Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle - Dündar Bey ve Batur öldü mü?

Balgay'ın ve Moğollar'ın tuzağa düşürülmesiyle heyecanın arttığı Kuruluş Osman 25 Mart Çarşamba akşamı 16. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında çarpıcı anlar dikkat çekti. Özellikle Osman Bey'in Batur ve Dündar Bey'in ihanetinden dolayı Dündar Bey'i öldürdüğünü söylemesi çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. İşte, Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?