Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Bala Hatun'un akıbeti merak ediliyor

Kuruluş Osman 13. Bölümü #Vatan etiketiyle ekranlara geldi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın atv ekranında yayınlanan 13’üncü bölümünde Moğol belasına karşı dara düşmüş Osman’a, rüyasında dedesinin Kayı Obası’na gelerek otağında kendisini teselli etmesi büyük güç verdi. Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay'ın hedefine koyduğu Bala Hatun bıçaklandı. Bala Hatun'un akıbetini merak eden izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Tarihi dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. İşte Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş’un obasına gitti ancak Samsa Çavuş’la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden oldu. Cengiz Han’ın emanetlerini eline geçiren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay’dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey’e karşı yeni hamleler planlıyordu. Cengiz Han’ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş’un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsıldı. Balgay ise Osman Bey’in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun’u hedefine koydu.

Kayı’nın kaderi Dündar’ın elinde mi?

Dündar Bey’in Moğol bayrakları ile obaya girişi karışık tepkilere neden olurken, Dündar Bey “Kayının kutlu bayrağının yanında, Atam Oğuz’a, babam Süleymanşah’a yaraşır bir bayrak daha dalgalandırdım. Evvela siz bilin, siz bu gurur duyun istedim! Gayrı ağabeyim Ertuğrul beyin fethettiği bu topraklara bir şeref daha kazandırdım. Sancak beyliği rabbimin izniyle bana nasip oldu. Bu demektir gayri Kayılara yeni bir umut doğdu” sözleriyle sancak beyliği makamına yükselmesini Kayıların kaderini değiştiren bir müjde olarak ilan etti. Abdurrahman Alp ve Bamsı Bey bu manzarayı öfkeyle izlerken, Selcan Hatun “Satılmış seni…İnşallah bir gün Osman gelir de o ihtişamın devrilir” diyerek Dündar Bey’e tepki gösterdi.

“Oğuz’un başına ne gelirse uykuda gelir!”



Neye baksa tuzak, ne yana baksa ihanet görmekten kalbi ağıran, canı yanan Osman’ın imdadına dedesi koşmuştur. Yaklaşmakta olanın yaklaştığını Osman’a söyleyen dedesi, zulmetin biteceğini çağın yeni bir dirilişe gebe olacağını söyledi. “Yeter ki sen uyuma evlat” diyen dedesi Osman’ı bir uykudan uyandırmak istedi. Oğuz’un başına ne gelirse uykuda geleceğini diyerek onu şiddetle sarmaya başladı.