Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Osman Bey'e Samsa Çavuş ihanet edecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 4 Mart Çarşamba akşamı 13. bölümü ile ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Kayı Obası'na sürülen Osman Bey'in Samsa Çavuş'un obasına gitmesiyle iplerin kopma noktasına gelmesi hafızalara kazındı. Peki, Kuruluş Osman'da bu hafta başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay’a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası’na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun’a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay’a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar’dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay’a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala’nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur’un ölümüne engel olabilecek mi?