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Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Kuruluş Osman 13. son bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde Bala Hatun’un bıçaklanma anı

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Kuruluş Osman 13. son bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde Bala Hatun’un bıçaklanma anı
Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman’ın son bölüm gelişmeleriyle hafızalara kazandı. Tarihi dizinin son bölümünde hem Moğollar hem de Osman Bey cephesinde nefes kesen görüntüler vardı. Son bölümde, Osman Bey'in güçlenmemesi için her şeyi yapan Balgay bu kez Bala Hatun’u hedef aldı. Finalde bıçaklanan Bala Hatun’un akıbetini merak eden izleyiciler, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümü beklerken; son gelişmeleri kaçıran izleyiciler Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor.

Sahneleriyle sosyal medyaya damga Kuruluş Osman son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz ve full izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN
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Kuruluş Osman 4 Mart Çarşamba akşamı 13. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son gelişmelerden kısa bir süre sonra Kuruluş Osman son bölümü, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tek parça halinde yayınlandı. Son bölümde gördüğü rüyadan güç alan Osman, harekete geçti. Finale ise Osman Bey’in okların hedefi olma ve Bala Hatun’un bıçaklanma anı damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 13. son bölümü tek parça ve kesintisiz izleme linki, son bölüm özeti ve yeni gelişmelere dair ilk görüntüler.

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