Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:52,
Kuruluş Osman 13. son bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde Bala Hatun’un bıçaklanma anı
Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman’ın son bölüm gelişmeleriyle hafızalara kazandı. Tarihi dizinin son bölümünde hem Moğollar hem de Osman Bey cephesinde nefes kesen görüntüler vardı. Son bölümde, Osman Bey'in güçlenmemesi için her şeyi yapan Balgay bu kez Bala Hatun’u hedef aldı. Finalde bıçaklanan Bala Hatun’un akıbetini merak eden izleyiciler, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümü beklerken; son gelişmeleri kaçıran izleyiciler Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor.
Sahneleriyle sosyal medyaya damga Kuruluş Osman son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz ve full izleyebilirsiniz.
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