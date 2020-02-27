Kuruluş Osman 12. son bölüm kesintisiz tek parça izle... Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 26 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde, Gündüz ve Batur Bey'in Moğollar tarafından idamın eşiğine gelmesi dizinin son bölümünde heyecanlı anlara neden oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman son bölümüne ilişkin tüm ayrıntılar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.