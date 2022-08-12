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Kuruçeşme Açıkhava'da Hakan Altun'a büyük sürpriz

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#Hakan Altun#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Ferdi Tayfur
Kuruçeşme Açıkhavada Hakan Altuna büyük sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 12:01

Hakan Altun, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam 3. kez sevenleriyle buluştu. Altun, sahneye gelen sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da sevenleriyle kutladı.

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Hakan Altun, dillerden düşmeyen şarkısı “Telefon” ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya ünlü sanatçı, “Kuruçeşme’nin bütün ışıklarını kapatırız hatta bütün İstanbul’un... Çünkü burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter bence” sözleriyle karşılık verdi.

Kuruçeşme Açıkhavada Hakan Altuna büyük sürpriz


 HAKAN ALTUN VE HAYRANLARININ KURUÇEŞME DÜETİ

Hakan Altun, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnesinde arabesk müziğin duayen isimlerinin eserlerine de yer verdi. Hakan Altun, Ferdi Tayfur klasiği “Ben de Özledim” şarkısını Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 3.kez buluştuğu hayranlarına armağan etti. Bundan sonra Kuruçeşme buluşmalarımızda bir düetimiz olsun diyen Altun, “Ben de Özledim” şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.

Kuruçeşme Açıkhavada Hakan Altuna büyük sürpriz


“İYİ Kİ DOĞDUN HAKAN”

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Eşsiz müzik ziyafetine devam ettiği anlarda bir anda “İyi ki doğdun” haykırışlarıyla şaşıran Hakan Altun’u sürpriz doğum günü kutlaması utandırdı. 13 Ağustos’ta yeni yaşına girecek olan Hakan Altun “Yaşasın Aşk Yaşasın Arabesk” sloganının yer aldığı doğum günü pastasını sahnesinde üfledi. “Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum” diyen ünlü sanatçıya 3000 kişi aynı anda “İyi ki doğdun Hakan” sözleriyle karşılık verdi.

Kuruçeşme Açıkhavada Hakan Altuna büyük sürpriz


 “BOĞAZ DÜNYA TURNESİDİR”

Hakan Altun, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve İstanbul’un eşsiz manzarasında vereceği Kuruçeşme Açıkhava konseri ile ilgili “Her zaman söylerim dünya turnesidir Boğaz. Burada şarkı söylemek bizim için özel bir durum.” dedi. Son albümünün adını taşıyan ilk video klibinden sonra “İflah Olmam” şarkısına klip çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Kuruçeşme Açıkhavada Hakan Altuna büyük sürpriz


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 “AKIŞINA BIRAKTIM HAYATI”

Konu aşka gelince gazetecilerle şakalaşan ünlü sanatçı “Yanınızda bir hanımefendi görecek miyiz yoksa şarkınızda söylediğiniz gibi aşk sokağında yalnız kalmaya devam mı edeceksiniz” sorusuna “Akışına bıraktım hayatı Hepimizin hayatında ummadığımız anda ummadığımız şeyler olmuyor mu? cevabını verdi.

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#Hakan Altun#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Ferdi Tayfur

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