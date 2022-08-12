Kuruçeşme Açıkhava'da Hakan Altun'a büyük sürpriz

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Hakan Altun, dillerden düşmeyen şarkısı “Telefon” ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya ünlü sanatçı, “Kuruçeşme’nin bütün ışıklarını kapatırız hatta bütün İstanbul’un... Çünkü burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter bence” sözleriyle karşılık verdi.



HAKAN ALTUN VE HAYRANLARININ KURUÇEŞME DÜETİ

Hakan Altun, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnesinde arabesk müziğin duayen isimlerinin eserlerine de yer verdi. Hakan Altun, Ferdi Tayfur klasiği “Ben de Özledim” şarkısını Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 3.kez buluştuğu hayranlarına armağan etti. Bundan sonra Kuruçeşme buluşmalarımızda bir düetimiz olsun diyen Altun, “Ben de Özledim” şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.



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Eşsiz müzik ziyafetine devam ettiği anlarda bir anda “İyi ki doğdun” haykırışlarıyla şaşıran Hakan Altun’u sürpriz doğum günü kutlaması utandırdı. 13 Ağustos’ta yeni yaşına girecek olan Hakan Altun “Yaşasın Aşk Yaşasın Arabesk” sloganının yer aldığı doğum günü pastasını sahnesinde üfledi. “Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum” diyen ünlü sanatçıya 3000 kişi aynı anda “İyi ki doğdun Hakan” sözleriyle karşılık verdi.



Hakan Altun, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve İstanbul’un eşsiz manzarasında vereceği Kuruçeşme Açıkhava konseri ile ilgili “Her zaman söylerim dünya turnesidir Boğaz. Burada şarkı söylemek bizim için özel bir durum.” dedi. Son albümünün adını taşıyan ilk video klibinden sonra “İflah Olmam” şarkısına klip çekmeye hazırlandığını duyurdu.



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“AKIŞINA BIRAKTIM HAYATI”

Konu aşka gelince gazetecilerle şakalaşan ünlü sanatçı “Yanınızda bir hanımefendi görecek miyiz yoksa şarkınızda söylediğiniz gibi aşk sokağında yalnız kalmaya devam mı edeceksiniz” sorusuna “Akışına bıraktım hayatı Hepimizin hayatında ummadığımız anda ummadığımız şeyler olmuyor mu? cevabını verdi.