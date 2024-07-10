Kurtuluş Günü (Independence Day) konusu ne, oyuncuları kimler?

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KURTULUŞ GÜNÜ (INDEPENDENCE DAY) KONUSU

2 Temmuz günü dünyanın çeşitli yerlerindeki şehirlerin tepelerinde dev cisimler görülür, bunlar uzaydan gelen misafirlerdir. Ama onlar geldikten birkaç saat sonra dünyayı yakıp yıkmaya başlamışlardır. Buna birilerinin dur demesi gerekmektedir. Aksi halde dünyamız yok olacaktır.

Filmde bir bilgisayar uzmanı sayesinde kalkanları bulunan ve bir türlü vurulamayan gemilere virüs bulaştırılır. Ana gemiye bulaşan bu virüs bütün gemilerin elektronik kalkanlarını çökertir. Bu sırada Amerikan hava kuvvetleri tüm dünyaya eski model telsizlerle bir mesaj gönderir (bütün elektronik üsler vuruldu) mesaj tüm dünyadaki hava kuvvetlerini bir araya getirerek müthiş bir insan hava kuvvetleri oluşturur. Artık korunmasız olan ama hala silah gücü fazla olan uzaylılarla büyük bir hava muharebesi başlar. Ama kahraman dünya pilotları çok daha kararlıdır.

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KURTULUŞ GÜNÜ OYUNCULARI

Will Smith

Jeff Goldblum

Bill Pullman

Margaret Colin

Vivica A. Fox

Judd Hirsch

Mary McDonnell

Robert Loggia

Randy Quaid

John Bradley