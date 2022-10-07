Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 'İplikçi Nedim' İsmail İncekara hayatını kaybetti!

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'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.





Oyuncu Melek Baykal vefat eden arkadaşının ardından duygularını dile getirdi: "Ah benim canım çok üzüldüm... 1995 senesinde Melek Apartmanı'nda birlikte çalışma şansını yakalayabilmişim seninle iyi ki... İsmail'im, canım arkadaşım nurlarda uyu. Mekanın cennet katı olsun inşallah."

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İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.