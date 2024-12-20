Tehlikeli buluşma! İnci Taneleri'nde silahlar patladı...

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Dizinin yeni bölümünde;

'SEN HASTASIN' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyaz’ın adamları Necmi’yi etkisiz hale getirip, Aleyna’yı kaçırdı.

Reyyaz, Aleyna’ya olan aşkını gözyaşlarıyla anlattı. Aleyna’ya kendisine ihanet ettiğini söyledi. Aleyna ise ‘sen hastasın, bana herkese hatta kendine bile şiddet uygulayan manyağın tekisin’ sözleriyle karşılık verdi.

Özgür ve ekibi toplanıp nasıl karşılık vermeleri konusunda tartıştı. Özgür babasının yanına gidip Aleyna’yı nasıl kurtaracaklarını sordu. Azem ise organize olmaları gerektiğini söyledi.

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Necmi, tek başına Reyyaz’ın kızı Doktor Elif’in yanına gidip onu kaçırdı. Reyyaz silahını çekip Aleyna’yı vuracaktı, telefonu çaldı. Elif’i kaçıran Necmi ‘Konuşmamız lazım Reyyaz Bey söyleriyle’ karşı hamlede bulundu.

ZAHİR, KAMURAN'A MEYDAN OKUDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zahir, Kamuran’ın pavyonuna gidip onu uyardı. ‘Sen Dilber’in tarafını tuttun bana karşı geldiniz. Bu mekanın artık kapı güvenliği bizde. Artık rahat rahat işine bakabilirsin’

BAŞSAVCIDAN ÖZEL İZİN

Azem, Başsavcı İsfandiyar Baysal’ın numarasını bulup Zerre ile görüşebilmek için yardım istedi. Başsavcı da bu talebi olumlu karşıladı. Yıldız ve Dilber, Zerre’yi cezaevinde ziyarete gitti. İkili Zerre’ye moral vermeye çalıştı. Zerre ise içeride durumların kötü olduğunu kendisine baskı yapıldığını söyledi.

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YÜZÜĞÜMÜ GERİ İSTİYORUM

Arcan, Nehir ile buluşup konuşmak istedi. Yaptıklarından pişman olan Arcan, eşine ayrılmak istemediğini söyledi; ‘Ben senden ayrılmak istemiyorum, yüzüğümü geri istiyorum’

SEN ARTIK BENİM OĞLUM DEĞİLSİN

Mahun, Nehir ve Arcan’ı bir arada görünce çılgına döndü. Oğluna kızan Mahun, ‘Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Tam kurtulduk diyoruz, bizi iyice çamura buluyorsun. Ben artık pes ediyorum. Birbirinizin hayatını mahvetmekte özgürsünüz, gidin kendi çukurunuzda özgürce yaşayın ama benden uzak durun. Sen artık benim oğlum değilsin’

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NECMİ, AZEM’DEN YARDIM İSTEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elif’i kaçıran Nemi, Azem hocayı arayıp yardım istedi. Azem’i bir otele davet eden Necmi olanları anlattı. Özgür’ün yaşananları bilmesini istemedi. Azem’e Elif ve Aleyna’yı değiş tokuş yapacağını söyledi. Azem, Özgür ile buluşup olanları anlattı.

Özgür, adresi öğrenip öfkeyle Necmi’nin yanına gitti. Necmi’den hesap soran Özgür, Elif’in yerini sordu.

REYYAZ BULUŞMAYI KABUL ETTİ

Özgür ve Necmi, Elif’i de alıp Reyyaz ile buluşmaya gitti. Değiş tokuş teklifini kabul eden Reyyaz, Aleyna’yı da yanında getirdi. ‘Ben Aleyna’yı bağışladım, benim için bu mevzu kapanmıştır. Seni delikanlı bilirdim Cihan, kızımı kaçırdın’

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SİLAHLAR PATLADI

Necmi ise Elif’i kaçıranın kendisini olduğunu söyledi. Reyyaz, Necmi ve Özgür’ü tehdit etti; ‘Ben sadece Aleyna’yı affettim. Sizinle daha görüşeceğiz’

Cihan ise, ‘Daha önce de söyledim Reyyaz Bey barış istiyorsan barış, eğer istersen bu husumeti şimdi bitirebiliriz’ karşılığını verdi. Reyyaz bu teklifi düşüneceğini söyledi.

Değiş tokuşun ardından Cihan, Aleyna ve Necmi ile olan dostluğunu bitirdi; ‘Ne haliniz varsa görün artık’

Ekip dağıldıktan sonra Reyyaz’ın adamları Necmi ve Aleyna’nın bulunduğu araca saldırdı. Necmi ve Aleyna, kurşunların arasında kaldı.

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