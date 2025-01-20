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Kürşat Başar: Yazmak depresif iş

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#Kürşat Başar#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Kürşat Başar: Yazmak depresif iş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 09:51

Gazeteci yazar Kürşat Başar, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Başar, müziğe olan tutkusunu anlattı: “Çocukluğumdan beri hayatımda iki çizgi vardı; kitaplar ve müzik. Bir dönem Amerika’nın ünlü bir caz okuluna gittim, Türkiye’den gelen teklifler üzerine geri döndüm. Müziği profesyonel şekilde devam ettirme şansım olmadı, hobi olarak sürdürdüm.” Başar, yazarlık ve müzik arasındaki farklara da değindi: “Yazmak, yalnız ve biraz da depresif bir iş. Hem iddialı hem de yorucu. Müzik ise tam tersi. Arkadaşlarınızla bir sinerji oluşturuyorsunuz, seyirciyle diyalog kuruyorsunuz ve hep bir kalabalığın parçası oluyorsunuz.”

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#Kürşat Başar#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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