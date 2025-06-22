Kuralsız Sokaklar'ın kalbine yolculuk!

Haberin Devamı

NEFES KESECEK

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu “Kuralsız Sokaklar”, ilk bölümünde izleyicileri önce Güney Asya’ya, ardından da Güney Amerika’ya götürecek. Bangladeş’in başkenti Dakka’da ölümle burun buruna gerçekleşecek tren yolculuğuyla Asya’nın en büyük genelevine gidiş macerası nefes kesecek. Trafiğin gerçek anlamda bir çileye dönüştüğü şehirde, şehrin simgelerinden otobüslerle, hijyenin uğramadığı cadde ve sokaklar arasında yapılacak sıra dışı yolculuk hafızalara kazınacak.

GERİLİM DOLU DAKİKALAR

Latin Amerika ülkesi Brezilya’nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarında ise “Kuralsız Sokaklar” izleyicileri kendilerini çetelerden izin alınmadan girilemeyen mahallelerde bulacak. Şehrin 150 bin nüfuslu favelası (gecekondu) Paraisópolis’in, “Daha kaç kişinin ölmesi lazım, bu hayatın bitmesi için” yazılı duvarları tüyleri diken diken edecek. Muhbirliğin sonunun ölüm, tek kuralın kuralsızlık olduğu sokaklardaki keşif, ilk kez tanık olunacak görüntülere ve gerilim dolu dakikalara sahne olacak.

Haberin Devamı

Sunuculuğunu Mert Öztürk’ün üstlendiği “Kuralsız Sokaklar”, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.