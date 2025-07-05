Kuralsız Sokaklar'ın aydınlık yüzü: Türkiye

Haberin Devamı

İkinci bölümde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya’ya çeviren programda, sokakların hikâyesi kadar sokaklardaki insanların Türkiye’ye dair söyledikleri dikkat çekti. Kimi için bir yaz tatilinin adı kimi içinse bir dizi karakteriyle kurulan bağın coğrafyası oldu Türkiye.

ADALI KADIN BİNBİR GECE HAYRANI ÇIKTI

Mert Öztürk’ün dünyanın en yoğun nüfuslu adası Kolombiya’daki Santa Cruz Del Islote’ta yerel halkla yaptığı sohbette konu Türk dizilerine geldi. Hiçliğin ortasındaki küçücük adada yaşayan kadının, yayınlandığı döneme damga vuran Kanal D’nin kült dizilerinden Binbir Gece’yi izliyor olması hem Öztürk’ü hem de izleyenleri şaşırttı.

Haberin Devamı

MOSKOVA’DA TARKAN SOHBETİ

Rusya’nın başkenti Moskova’nın gece hayatıyla ünlü Patriki Caddesi’ndeki sohbette Türkiye yine başroldeydi. Tatil için Türkiye’ye gelen; Antalya, Alanya ve Marmaris’e hayran kalan Rus kadınlar, Tarkan’ın Dudu Dudu şarkısını söyleyerek Megastar’ın ününün sınırlarını aştığını ortaya koydu. Caddenin bir başka köşesinde sohbetin konusu bu kez Türkiye’nin cennet köşeleri ve Türk insanının sıcaklığıydı. Rus gençlerin de İranlı kadının da Türkiye’den bahsederken gözleri ışıldıyordu.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarını, sıra dışı hayatları ekrana taşımanın ötesinde Türkiye’nin kültürel etkisini de izleyicilerle buluşturan Kuralsız Sokaklar, Mert Öztürk’ün sunumuyla her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.