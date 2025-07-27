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Kuralsız Sokaklar'da ilginç anlar... Kızlar önünü kesti, kolundan çekiştirdi!

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 12:49

Kuralsızlığın kural olduğu, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, yoksullukla sınanan insanlar, yitirilmiş hayatlar ve çarpıcı görüntüler… Kanal D’nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyenleri sıra dışı serüvenlere ortak etmeyi sürdürüyor. Bu akşam ekrana gelecek bölümde Mert Öztürk’ü zorlu bir görev bekliyor. Tayland’da kadınların erkekleri taciz ettiği sokağı keşfe çıkan Öztürk zor anlar yaşadı.

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MERT ÖZTÜRK’ÜN TAYLAND’DA ZOR ANLARI

Girilemez denen sokakları arşınlayan Mert Öztürk bu akşam ekrana gelecek Tayland bölümüyle izleyiciyi şaşırtacak.

Tayland’ın gece hayatıyla meşhur turistik cazibe merkezi Pattaya bölgesindeki Soi 6 adlı caddeye giren Öztürk, kadınların erkekleri taciz ettiği sokakları keşfederken gördüklerine inanamadı.

Kuralsız Sokaklarda ilginç anlar... Kızlar önünü kesti, kolundan çekiştirdi

Kadınların önünü kestiği, elini tutmaya çalıştığı Öztürk’ün yaşadığı ilginç anlar bu akşam Kuralsız Sokaklar’da ekrana gelecek.

Program her bölümde olduğu gibi yine hafızalardan silinmeyecek görüntüler ve röportajlarla seyircide iz bırakacak.

Kuralsız Sokaklar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk

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