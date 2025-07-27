Kuralsız Sokaklar'da ilginç anlar... Kızlar önünü kesti, kolundan çekiştirdi!

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MERT ÖZTÜRK’ÜN TAYLAND’DA ZOR ANLARI

Girilemez denen sokakları arşınlayan Mert Öztürk bu akşam ekrana gelecek Tayland bölümüyle izleyiciyi şaşırtacak.

Tayland’ın gece hayatıyla meşhur turistik cazibe merkezi Pattaya bölgesindeki Soi 6 adlı caddeye giren Öztürk, kadınların erkekleri taciz ettiği sokakları keşfederken gördüklerine inanamadı.

Kadınların önünü kestiği, elini tutmaya çalıştığı Öztürk’ün yaşadığı ilginç anlar bu akşam Kuralsız Sokaklar’da ekrana gelecek.

Program her bölümde olduğu gibi yine hafızalardan silinmeyecek görüntüler ve röportajlarla seyircide iz bırakacak.

Kuralsız Sokaklar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…