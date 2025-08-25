×
Kuralsız Sokaklar tarihin izinde!

Güncelleme Tarihi:

#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 12:01

Kanal D’nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programda Jamaika, Endonezya ve Ukrayna serüveni izleyiciyi ekran başına kilitledi.

BİR YANDA MÜZİK BİR YANDA GERİLİM

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar’ın ilk durağı, Küba'nın güneyinde yer alan ada ülkesi Jamaika’ydı. Reggae, ska, mento ve ragga müzik türlerinin anavatanını keşfe çıkan Mert Öztürk, ekran karşısındakileri ülkenin sembol ismi, reggae efsanesi Bob Marley’in mahallesinde masalsı bir yolculuğa ortak etti. Programda, dünyanın en çok suikast işlenen ıssız ve tekinsiz sokaklarına ev sahipliği yapan ülkenin karanlık yüzü ise izleyicileri hayrete düşürdü.

TEZGÂHLARDA CANLI KOBRALAR

Kuralsızlığın kural olduğu sokaklardaki yolculuğun ikinci durağında izleyiciler kendilerini Güneydoğu Asya’nın güçlü ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta’da buldu. Kobraların sokak aralarında tezgâhlarda satıldığı ve canlı canlı yenildiği anlar tüyleri diken diken etti. Korku filmi sahnelerini andıran sokaklara da girmeyi başaran Mert Öztürk’ün serüveni nefes kesti.

UKRAYNA’DA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar’ın son durağı, savaşın karanlık gölgesiyle boğuşan Ukrayna’ydı. Öztürk, Ukrayna turuna, insanlık tarihinin en korkunç felaketlerinden biri olan Çernobil’in bıraktığı acı izleri izleyiciyle buluşturdu. Kuralsız Sokaklar’da, felaket sonrası artık kullanılmayan kreşe ve lunaparka giden Öztürk’ün kamerası yürek burkan görüntüleri de kayda aldı.

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

 

