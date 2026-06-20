'Kuralsız Sokaklar' hem şaşırttı hem duygulandırdı

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Mert Öztürk’ün sunduğu programa, Zanzibar’da Müslüman yetim çocukların eğitim gördüğü okuldan kameralara yansıyanlar damga vurdu. İmkânsızlıklar içinde eğitim alan ancak her şeye rağmen gözlerindeki parıltıyı kaybetmeyen yetimler, hem Öztürk’e hem ekran karşısındakilere duygusal anlar yaşattı.

OTOBÜS ÜSTÜNDE TEHLİKEYE YOLCULUK

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Pakistan’ın Karaçi şehrinde ise Mert Öztürk, milyonlarca insanın yaşadığı, çetelerin gölgesindeki mahallelerde yaşam mücadelesini tüm çıplaklığıyla ekrana taşıdı. Şehrin kaotik ulaşım sisteminde otobüs üstünde yolculuk yapan Öztürk’ün tehlike dolu anları nefes kesti.

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Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.