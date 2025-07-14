'Kuralsız Sokaklar' hayallerin ötesinde

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ÇARPICI GÖRÜNTÜLER…



Hafızalardan silinmeyecek görüntülerin ekrana geldiği programda dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş - Dakka’da ülkenin en fakir mahallesindeki görüntüler şaşkınlık yarattı. Hayatta kalmak için verilen mücadele ve zorlu yaşam koşulları izleyiciyi derinden etkiledi.

ŞİLİ’DE TIRAŞ VAKTİ!



Kimsenin gidemediği yerlere giderek, sınırların ötesinde gezinen Mert Öztürk’ün bu seferki durağı Şili'de bir berber oldu. İki kadın berber tarafından tıraş edilen Öztürk, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Türkiye ve Türk dizileri hakkında eğlenceli diyalogların yaşandığı anlar çok konuşuldu.

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KARANLIK GERÇEKLER



Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’de, şehrin en popüler noktası La Provenza’nın ekrana geldiği anlar dikkat çekiciydi. Renkli görüntülerle bu görüntülerin ardında yatan karanlık gerçekler tüm çıplaklığıyla ekrana yansıdı. İzleyicinin soluksuz izlediği bölüm, sanal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.