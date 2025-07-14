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'Kuralsız Sokaklar' hayallerin ötesinde

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 13:28

Kanal D’nin Türk televizyonlarında ilk olan formatıyla dikkat çeken Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili’nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkardı. Her adımda yeni hikayeler yazan Kuralsız Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi hayallerinin ötesinde bir yolculuğa çıkaran yapım, nefes kesen anlarıyla seyirciyi kimi zaman tehlikeli kimi zaman şaşırtan maceraların içine sürükledi.

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ÇARPICI GÖRÜNTÜLER…

Hafızalardan silinmeyecek görüntülerin ekrana geldiği programda dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş - Dakka’da ülkenin en fakir mahallesindeki görüntüler şaşkınlık yarattı. Hayatta kalmak için verilen mücadele ve zorlu yaşam koşulları izleyiciyi derinden etkiledi.

Kuralsız Sokaklar hayallerin ötesinde

ŞİLİ’DE TIRAŞ VAKTİ!

Kimsenin gidemediği yerlere giderek, sınırların ötesinde gezinen Mert Öztürk’ün bu seferki durağı Şili'de bir berber oldu. İki kadın berber tarafından tıraş edilen Öztürk, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Türkiye ve Türk dizileri hakkında eğlenceli diyalogların yaşandığı anlar çok konuşuldu.

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Kuralsız Sokaklar hayallerin ötesinde

KARANLIK GERÇEKLER

Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’de, şehrin en popüler noktası La Provenza’nın ekrana geldiği anlar dikkat çekiciydi. Renkli görüntülerle bu görüntülerin ardında yatan karanlık gerçekler tüm çıplaklığıyla ekrana yansıdı. İzleyicinin soluksuz izlediği bölüm, sanal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kuralsız Sokaklar hayallerin ötesinde

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk

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