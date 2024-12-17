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Kurallar değişti, tarihe geçti… ‘En yaşlı’ güzellik kraliçesi seçildi!

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#Miss France#Güzellik Kraliçesi#Miss France 2025
Kurallar değişti, tarihe geçti… ‘En yaşlı’ güzellik kraliçesi seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:25

Fransa’da düzenlenen Miss France 2025 güzellik yarışmasında kraliçelik tacını takan isim sadece bu yılın en güzeli seçilmekle kalmadı aynı zamanda da adını tarihe yazdırmış oldu.

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Yarışmaya Fransız Karayip adası Martinik'ten katılan 34 yaşındaki uçuş görevlisi, Miss France güzellik yarışmasını kazanan en yaşlı yarışmacı oldu.

Kurallar değişti, tarihe geçti… ‘En yaşlı’ güzellik kraliçesi seçildi

Angelique Angarni-Filopon, 2022 yılında kuralların 24 yaş üstü kadınların yanı sıra evli kadınlar ve annelerin de katılmasına izin verecek şekilde değiştirilmesinin ardından Miss France 2025 tacını giydi.

1920'den bu yana düzenlenen yarışma, daha önce 24 yaşın üzerindeki herkesi kadın güzelliğinin sembolü olmak için çok yaşlı olarak görüyordu.

Kurallar değişti, tarihe geçti… ‘En yaşlı’ güzellik kraliçesi seçildi

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France24'ün internet sitesinde yer alan habere göre, yeni kraliçe Angelique Angarni-Filopon, cumartesi gecesi Poitiers kentinde düzenlenen finalin ardından ödülü kabul ederken, “Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar güzel olmak için “çok geç olduğu” söylenen tüm kadınları” temsil ettiğini söyledi.

Yarışma tarihinin en yaşlı kraliçesi tacı takmayı beklemediğini çünkü rakiplerinin çok güzel olduğunu da söyledi.

Kurallar değişti, tarihe geçti… ‘En yaşlı’ güzellik kraliçesi seçildi

Fransa’nın yeni güzellik kraliçesi geçmiş yıllarda, özellikle de okulda zorbalığa uğradığını itiraf etti ve "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'küçük midilli' diyorlardı" dedi.

Finale kalan 30 yarışmacı arasında doktorlar ve diş hekimleri de yer alırken, kadınlar mayo, yöresel kıyafetler ve balo elbiseleriyle poz verdi.

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#Miss France#Güzellik Kraliçesi#Miss France 2025

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