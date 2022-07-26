Kurak Günler, Hırvatistan’dan 3 ödülle döndü

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Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan film, son olarak Hırvatistan’ın köklü film festivalleri arasında yer alan ve bu sene 69’uncusu düzenlenen Pula Film Festivali’nin ‘uluslararası yarışma’ bölümünde gösterildi. Yapım, festivalden ‘en iyi film’, ‘eleştirmenler jürisi özel ödülü’ ve ‘en iyi ortak yapım’ ödülleriyle döndü.

SONBAHARDA VİZYONDA

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un paylaştığı “Kurak Günler”, kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre, belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.