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Kurak Günler, Hırvatistan’dan 3 ödülle döndü

#Kurak Günler#Emin Alper#Hırvatistan
Kurak Günler, Hırvatistan’dan 3 ödülle döndü

Yönetmen Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler”, festival yolculuğuna devam ediyor.

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Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan film, son olarak Hırvatistan’ın köklü film festivalleri arasında yer alan ve bu sene 69’uncusu düzenlenen Pula Film Festivali’nin ‘uluslararası yarışma’ bölümünde gösterildi. Yapım, festivalden ‘en iyi film’, ‘eleştirmenler jürisi özel ödülü’ ve ‘en iyi ortak yapım’ ödülleriyle döndü.

Kurak Günler, Hırvatistan’dan 3 ödülle döndü

SONBAHARDA VİZYONDA

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un paylaştığı “Kurak Günler”, kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre, belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.

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#Kurak Günler#Emin Alper#Hırvatistan

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