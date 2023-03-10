Kurak Günler Avrupa’da yarışıyor

Haberin Devamı

Başroller Selin Yeninci ve Ekin Koç ise önceki gün Belçika’daki Cinéma Galeries’de filmin seyircili gösterimindeydi.

İkili daha sonra da Avrupa Parlamentosu’ndaki soru ve cevap etkinliğine katıldı.

Oyuncular, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Sabine Verheyen ile de bir araya geldi.

Ekin Koç, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Sabine Verheyen ile bir araya gelmek büyük bir keyifti. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim.” LUX Seyirci Ödülü’nün sonuçları ise 12 Haziran’da açıklanacak.