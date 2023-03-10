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Kurak Günler Avrupa’da yarışıyor

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#Kurak Günler#Emin Alper#Selin Yeninci
Kurak Günler Avrupa’da yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:56

Yönetmenliğini Emin Alper’in üstlendiği “Kurak Günler”, Avrupa Film Akademisi’nin LUX Seyirci Ödülü’ne aday gösterilen 5 filmden biri oldu.

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Başroller Selin Yeninci ve Ekin Koç ise önceki gün Belçika’daki Cinéma Galeries’de filmin seyircili gösterimindeydi.

İkili daha sonra da Avrupa Parlamentosu’ndaki soru ve cevap etkinliğine katıldı.

Oyuncular, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Sabine Verheyen ile de bir araya geldi.

Ekin Koç, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Sabine Verheyen ile bir araya gelmek büyük bir keyifti. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim.” LUX Seyirci Ödülü’nün sonuçları ise 12 Haziran’da açıklanacak.

Kurak Günler Avrupa’da yarışıyor

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#Kurak Günler#Emin Alper#Selin Yeninci

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