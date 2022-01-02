Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kung Fu Panda 3 yeniden ekranlarda!

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Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kung Fu Panda 3 oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Animasyon türündeki Kung Fu Panda film serisinin üçüncü filminde Mükemmel bir Kung-fu ustası olabilmek için yolculuğuna devam eden Po'nun eğlenceli yaşam hikayesine tanık olacağız. İşte Kung Fu Panda 3 hakkında bilgiler ve özeti...

KUNG FU PANDA 3 KONUSU

Amerikan-Çin ortak yapımı 3D animasyon filmi olan Kung Fu Panda 3, 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

Mükemmel bir Kung-fu ustası olabilmek için yolculuğuna devam eden Po, ustası Shifu’nun emekliye ayrılmasıyla hocalık yapmaya başlar, ancak bu sandığından çok daha zordur. Bu esnada gerçek babası Li ile karşılaşır. Li ile keyifli zaman geçirirken kötü kalpli Kai, bütün kung-fu ustalarını yenerek onların güçlerini çalmaya başlar. Po’nun tek çaresi, sadece pandaların yaşadığı bir dağ köyüne giderek buradaki eğlenceyi seven ve sakar pandalara kung-fu öğretmek olacaktır.

KUNG FU PANDA 2 OYUNCULARI

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Film'de Usta Ugvey'i bu kez Ali Poyrazoğlu seslendirmiştir. Filmin yabancı seslendiren oyuncuları ise;

Jack Blak, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, James Hong, Bryan Cranston, Kate Hudson, J.K Simmons gibi ünlü isimlerdir.