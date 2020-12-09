Kulucahisa Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi ne zaman fethedildi? İşte Kulucahisa Kalesi'nin tarihi ve fethiyle ilgili bilgiler

Kulucahisar Kalesi’nin tarihi Kuruluş Osman dizisiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Dizide Osman Bey’in Kulucuhisar Kalesi için verdiği mücadele dizinin takipçilerini ekrana kilitliyor. Peki, Kulucahisar Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi ne zaman fethedildi? İşte Kulucuhisar Kalesi’nin tarihiyle ilgili bilgiler…

Kulacahisar’ın Fethi veya Kulacahisar Baskını; Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans İmparatorluğu’na karşı 1285 yılında yapılan savaştır.



Osmanlı Beyliğinin Kurucusu Osmangazi, 1281 yılında babası Ertuğrulgazi’den kendisine miras kalan Söğüt-Domaniç hattından hareketle, çevresindeki Rum tekfurlarına karşı belli bir sistematiği bulunan bir dizi askerî harekâta girişmiştir. Bunun sonucunda ilki Kulucahisar sonuncusu da İnegöl olmak üzere fetihler gerçekleştirmiştir. Osman Bey'in genişleme stratejisi içinde İnegöl tekfuru ile mücadelede ilk önemli atak İnegöl'ün hemen yakınında yer alan Kulaca'nın fethi olmuştur.



Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi’nde yeğeni Savcı Bey’in oğlu Bay Hoca’nın şehit düşmesi üzerine İnegöl’e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ’ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türklerin eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir. Hristiyan ahali de Osman Bey’in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi.