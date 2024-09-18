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'Kullanmayacağım' demişti, Dilan Polat sosyal medyaya hızlı döndü

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#Dilan Polat#Engin Polat#Cezaevi
Kullanmayacağım demişti, Dilan Polat sosyal medyaya hızlı döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:38

DİLAN ve Engin Polat çifti, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda tahliye oldu.

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“Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım” diyen Dilan Polat’tan peş peşe paylaşımlar geldi. Polat, çocuklarıyla video çekerek cezaevinde geçirdiği günleri anlattı:

“Çocuklarımla görüşler 1 saatti. Cam arkasından birbirimize dokunamazdık. Koğuşa dönerken bayılırdım. Hâlâ unutamadım. Milan bir kez ‘Sen çok kötü annesin, gelmiyorsun’ demişti. Çok zordu. Hep rüyalarımda Milan’ı okula kaydettirdiğimi görürdüm. Uyandığımda da ‘Allah’ım Milan’ı okula kaydettirebilecek miyim’ derdim.”

Diz kapağındaki izi gösteren Dilan Polat, “Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Şu anda bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Oradayken 46 kiloya düşmüştüm, şu an ise 49’um. Artık önüme bakmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Cezaevi

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