MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
GeriTelevizyon Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.11.2020 - 23:47 | Son Güncelleme:

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
Abone Olgoogle-news

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Kasım Cumartesi tarihli yayınlanan bölümünde, merak edilen soru şöyle; 'Kullanmakta olduğunuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?' İşte, o sorunun doğru yanıtı...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 60 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte,  yarışmacıya sorulan 'Kullanmakta olduğunuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?' sorusunun cevabı.

SORU:

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?

 A: 30 Haziran 2021

B: 1 Temmuz 2021

C: 2 Temmuz 2021

D: 3 Temmuz 2021

Doğru Cevap: B Şıkkı 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle