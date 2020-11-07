Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Kasım Cumartesi tarihli yayınlanan bölümünde, merak edilen soru şöyle; 'Kullanmakta olduğunuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?' İşte, o sorunun doğru yanıtı...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 60 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, yarışmacıya sorulan 'Kullanmakta olduğunuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?' sorusunun cevabı.
SORU:
Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
A: 30 Haziran 2021
B: 1 Temmuz 2021
C: 2 Temmuz 2021
D: 3 Temmuz 2021
Doğru Cevap: B Şıkkı
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