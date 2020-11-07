ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 60 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, yarışmacıya sorulan 'Kullanmakta olduğunuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?' sorusunun cevabı.

SORU:

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?

A: 30 Haziran 2021

B: 1 Temmuz 2021

C: 2 Temmuz 2021

D: 3 Temmuz 2021

Doğru Cevap: B Şıkkı