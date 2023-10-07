Kullanıcılar, Eylül ayında Kanal D dedi

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana yayınladığı programları, reyting rekortmeni dizileri ile her daim izleyicinin beğenisini kazanan Kanal D, yeni sezonda da seyircinin tercihi oldu.

İddialı dizileri ve programları ile yeni sezona güçlü bir giriş yapan Kanal D, ekrandaki başarısını dijital ortamda da sürdürdü.

Kanalların, dijital mecralardaki herkese açık performans ölçümleme uygulamalarına göre Kanal D, Eylül ayında rakiplerinden daha yüksek video görüntülenmesi alarak video izleme platformu Youtube'un Türkiye pazarında en çok izlenen televizyon kanalı oldu.