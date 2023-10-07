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Kullanıcılar, Eylül ayında Kanal D dedi

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#Kanal D#Youtube#Eylül 2023
Kullanıcılar, Eylül ayında Kanal D dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 16:12

Kanal D, YouTube’da Eylül ayının en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana yayınladığı programları, reyting rekortmeni dizileri ile her daim izleyicinin beğenisini kazanan Kanal D, yeni sezonda da seyircinin tercihi oldu.

İddialı dizileri ve programları ile yeni sezona güçlü bir giriş yapan Kanal D, ekrandaki başarısını dijital ortamda da sürdürdü.

Kanalların, dijital mecralardaki herkese açık performans ölçümleme uygulamalarına göre Kanal D, Eylül ayında rakiplerinden daha yüksek video görüntülenmesi alarak video izleme platformu Youtube'un Türkiye pazarında en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

 

 

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#Kanal D#Youtube#Eylül 2023

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