Vah Victoria, sen bu hallere düşer miydin! Gelinine yalvarır oldu: İpler senin elinde, barıştır beni oğlumla

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 12:10

Görünüşe göre Beckham ailesiyle ilgili yayılan hiçbir söylenti ya da haber kimseyi şaşırtmayacak artık. Ama son birkaç gündür ortada dolaşan iddialar bugüne kadar konuşulanları tamamen unutturacak türden!

Victoria ve David Beckham, en büyük oğulları Brooklyn'i, 2022 yılında Nicola Peltz ile evlendirinceye kadar en azından dışarıdan bakanlara sevgi dolu bir aile görüntüsü veriyordu.

Ama düğünden sonra yaşananlar hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gözler önüne serdi. Brooklyn, evlendikten sonra kendi ailesine sırtını dönüp karısının milyarder ailesine yanaştı.

BÜYÜK EVLATLA AİLE ARASINDA İPLER TAMAMEN KOPTU
Bununla da yetinmeyip bu yılın ocak ayında, özellikle de annesi Victoria'yı suçlayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Onu,  karısıyla yapacağı düğün dansını çalmakla ve hatta karısı Nicola'dan ayırmaya çalışmakla suçladı.

Ondan sonra da deyim yerindeyse "ipler koptu" zaten.

GELİNİNDEN MEDET UMUYOR 
Victoria, geçtiğimiz hafta The Wall Street Journal'a verdiği röportajda "Tek yaptığımız çocuklarımızı çok sevip korumaya çalışmaktı" dese de son iddialara göre Beckham aile kavgasında olaylar bambaşka bir boyuta geldi.

Buna göre Victoria Beckham, oğlu ile yeniden barışabilmek için çok da sevmediği artık bütün dünya tarafından bilinen gelini Nicola Peltz'ten medet umuyor.

İddialara bakılırsa bu kavga yüzünden kalbi çok kırık olan Victoria Beckham, oğluna ulaşmanın en iyi yolu olarak gelini görüyor.

'EVET' DESE UÇAĞA ATLAYIP YANINA KOŞACAK
Her ne kadar kocası bu durumdan nefret etse de Victoria'nın; uçağa atlayıp gelini Nicola'nın yanına gitmeye hazır olduğu bile konuşuluyor.

Radar adlı internet sitesine göre Victoria, artık "iplerin gelini Nicola'nın elinde" olduğunun farkına vardı. Bu kavgayı bitirmenin yolunun Nicola'dan geçtiğini kabullendi.

O yüzden de Brooklyn'e ulaşabilmek, onunla arayı düzeltmek için öncelikle gelini Nicola'nın gönlünü ve aklını çelmek gerektiğini düşünüyor epeydir. Geliniyle oturup konuşursa bu kavganın bitebileceğine inanıyor Victoria.

'O MUTLU AİLE POZLARINA KANMAYIN'
Aileye yakın bir kaynak "Victoria'nın sosyal medyada paylaştığı mutlu aile fotoğraflarına kanmayın. Aslında bu durumdan dolayı çok üzgün, yıkılmış durumda" diye konuştu.

Aynı kaynak, Victoria Beckham'ın bu aile kavgası yüzünden hemen hemen her gün ağladığını da sözlerine ekledi.

Bunun tam tersi olarak Brooklyn Beckham, daha önce ailesiyle görüşmek ve barışmak istemediğini söylemişti. Hatta kendisine ulaşmak isteyenlerin avukatını aramasını bile söylemişti.

TESELLİYİ DİĞER ÜÇ ÇOCUKLARINDA BULUYORLAR
Beckham ailesinin cephesinden gelen son iddialar böyle.

Victoria ve David Beckham, bir anne ve baba olarak büyük oğullarının yuvadan bu şekilde uçup gitmesinden çok üzgün. Yine de ser verip sır vermiyor, dışarıya karşı mutlu aile görüntüsü sergiliyorlar.

Diğer çocukları, 23 yaşındaki Romeo, 21 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki Harper ile teselli buluyorlar.

