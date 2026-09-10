Küçükken hayran olduğu oyuncuyla sonunda evlendi... Bir yastıkta beraber kocadılar... Gönül gönüle 38 yıl bitti

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Bu yüzden de ünlü bir çiftin evliliği 10'uncu yılına ulaştığı zaman onlar örnek olarak gösteriliyor herkese. Bu genel durum olsa da yine sağlam temeller üzerine kurulan ve ömür boyu süren evlilikler de var.
Elbette bu özel günü mutlu yuvalarında, aileleriyle birlikte kutladılar. Ama Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşıp sosyal medya üzerinden de kutlama yapmayı ihmal etmedi.
37 yaşında Travis adlı bir oğulları ve 34 yaşında Sosi adlı bir kızları bulunan ünlü çiftin bu mutlu gününü sosyal medya takipçileri de iyi dilek mesajlarıyla kutladı.
ÇOCUKKEN ONA HAYRANDI
Aslına bakılırsa Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in aşklarının başlangıcı da ilginç. Öyle ki Sedgwick, bütün cesaretini toplayıp Bacon'ın yanına yaklaştığında kendisi daha çocuk yaştaydı.
Elbette Kevin Bacon da bugünkü gibi şöhretinin zirvesine çıkmış değildi.
Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978 yılında kesişti. O sırada Bacon gencecik bir oyuncuydu. Getting Out adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkıyordu.
Kevin Bacon o günü ve küçük Kyra'yı hiç hatırlamasa ada Sedgwick o anları hiç unutmadı.
YILLAR SONRA FİLM SETİNDE YOLLARI KESİŞTİ
Sonra aradan yıllar geçti. Takvimler 1987 yılını gösterirken artık Kyra da bir oyuncu olmuştu. Resmi olarak tanışmaları da Lemon Sky adlı filmin setinde oldu.
Sonra yine o dönemde Bacon bütün set arkadaşları için bir akşam yemeği organize etti. Oraya Kyra'nın da gelmesini bekliyordu. Ama o gece Sedgwick yemeğe katılmadı.
Kadere bakın ki Kyra masajdan çıktığında Kevin de kapıda onu bekliyordu. Yani Bacon, bu güzel genç oyuncuyu takip etmiş, peşini bırakmamıştı.
Sonunda Kyra Sedgwick aşktan kaçamadı. Ama bir çekincesi vardı. O sırada henüz 20'li yaşlarındaydı.
EVLENMEK İÇİN BÜYÜK BİR İSTEĞE KAPILDI... SONRA KORKTU
O dönemi şöyle anlatmıştı bir röportajında Sedgwick " Kevin'e aşık olduğu zaman sanki evlenmek için acil bir duruk varmış gibi bir hisse kapıldım. Ve bundan korktum."
Ama öte yandan da Kevin Bacon'ın aslında aradığı kişi olduğunu çok iyi biliyordu söylediğine göre. "O benim ruh eşimdi... O aradığım kişiydi diye anlattı o dönemi.
Ama bir sorun vardı. Kyra nişan yüzüğünden çok hoşlanmamıştı. Bu dönemi de Bacon bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Yatakta birlikte uyuyorduk. Kyra gecenin bir yarısında kalkıp durmadan ağlıyordu. Merak ettim. Sonunda bana ne olduğunu anlattı. Meğer nişan yüzüğünü sevmiyormuş."
Bacon bunun üzerine sorun olmadığını söyledi ve yüzüğü değiştirdiler. O gün değişen yüzük bugün hala Kyra'nın parmağında.
25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER: Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon 1988 yılının 4 Eylül günü evlendiler. Önce oğulları Travis iki yıl sonra da kızları Sosie Ruth doğdu. Gelelim ünlü çiftle ilgili ayrıntıya. Evlendikten yıllar sonra fark ettiler ki aslında birbirleriyle uzaktan olsa kuzenler.
Bu da çiftin FindingLour Roots (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katılmasından sonra ortaya çıktı.Orada yapılan gen değerlendirmeleri sonucunda çiftin birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduğu ortaya çıktı.